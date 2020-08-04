В Екатеринбурге допустили перенос суда над обвиняемым в смертельном ДТП на Малышева

Так же изданию сообщили, что заключенных не доставляют в суд с апреля месяца, а проводить суд можно только в присутствии обвиняемых. Суд ждёт распоряжения главного сан врача Российской Федерации Поповой Анны.

Напомним, что 4 августа на пересечении улиц Малышева и Московской Васильев устроил ДТП, два человека погибли. СМИ подозревали, что за Васильева анализы мог сдать другой человек, а позднее выяснилось, что это был его отец. Им заинтересовался следственный комитет, выяснилось, что он является сотрудником Росгвардии, но ответственности он избежал.