В Екатеринбурге допустили перенос суда над обвиняемым в смертельном ДТП на Малышева
Сегодня, 12:47ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
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Суд над жителем Екатеринбурга Владимиром Васильевым назначен на 11 августа. Но заседание может не состояться из-за эпидемии COVID-19, сообщает URA.RU.
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Так же изданию сообщили, что заключенных не доставляют в суд с апреля месяца, а проводить суд можно только в присутствии обвиняемых. Суд ждёт распоряжения главного сан врача Российской Федерации Поповой Анны.
Напомним, что 4 августа на пересечении улиц Малышева и Московской Васильев устроил ДТП, два человека погибли. СМИ подозревали, что за Васильева анализы мог сдать другой человек, а позднее выяснилось, что это был его отец. Им заинтересовался следственный комитет, выяснилось, что он является сотрудником Росгвардии, но ответственности он избежал.
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