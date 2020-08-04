В Екатеринбурге из-за пожара в здании УрО РАН было эвакуировано пол сотни людей

Как пишет Znak, распространение пожара началось с цокольного этажа трехэтажного пристроя. Из здания было эвакуировано более 50 человек. Пожар удалось погасить до распространения в главный корпус. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По предварительной информации от огня никто не пострадал.