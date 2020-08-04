В Екатеринбурге из-за пожара в здании УрО РАН было эвакуировано пол сотни людей
Сегодня, 15:02ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
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Первая информация о пожаре в здании УрО РАН появилась от подписчиков группы «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Znak, распространение пожара началось с цокольного этажа трехэтажного пристроя. Из здания было эвакуировано более 50 человек. Пожар удалось погасить до распространения в главный корпус. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
По предварительной информации от огня никто не пострадал.
Ранее мы рассказывали о том, как в Екатеринбурге сгорела квартира, в которой 10 летний мальчик остался один дома и попытался пожарить сосики.
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