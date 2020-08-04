В екатеринбургском «Галамарте» рухнула витрина со «школьным базаром»

Очевидцы рассказали, что после обрушения витрины магазин закрыли. В пресс-службе «Галамарта» рассказали, что пострадавших нет. Там предположили, что витрины со «школьным базаром» не выдержали большого количества товара. После случившегося во всех магазинах сети устроят проверки.

Отметим, что наши стеллажи произведены по строгой технологии, за 10 лет не было ни одного подобного случая, и мы обязательно проведем независимую экспертизу, чтобы понять, как это могло случиться, рассказали в пресс-службе «Галамарта».