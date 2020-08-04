В Нижнем Тагиле скончалась спасенная из воды в поселке Зональном 16-летняя девочка

По информации издания, школьница увлекалась конным спортом. 10 июля, девушка, находясь верхом, решила искупаться. Оступившись на зыбком дне, лошадь скрылась под водой и начала паниковать. Пытаясь спасти животное, девушка сама набралась слишком много воды и потеряла сознание. Очевидцы на месте происшествия смогли вытащить школьницу из воды, но в сознание она так и не пришла.