В Нижнем Тагиле скончалась спасенная из воды в поселке Зональном 16-летняя девочка
Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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3 августа умерла шестнадцатилетняя девушка, доставленная в больницу после того, как она чуть не утонула в водоеме, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации издания, школьница увлекалась конным спортом. 10 июля, девушка, находясь верхом, решила искупаться. Оступившись на зыбком дне, лошадь скрылась под водой и начала паниковать. Пытаясь спасти животное, девушка сама набралась слишком много воды и потеряла сознание. Очевидцы на месте происшествия смогли вытащить школьницу из воды, но в сознание она так и не пришла.
По факту происшествия началась проверка. Материалы дела будут переданы в Следственный комитет по пригородному району.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла на реке Большая Кушва, в поселке Зональный, который находится за Вагонкой.
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