В Нижнем Тагиле в парке «Народный» ребенок сорвался с аттракциона и получил травмы

По словам очевидцев, во время игры на аттракционе подросток сорвался вниз. На место прибыла бригада скорой помощи, мальчик был госпитализирован.

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» вызов по данному случаю действительно поступал.

Действительно, сообщение от скорой помощи поступило 02.08 в 15.50. Сообщили о том, что подросток получил травмы при падении с аттракциона. Организована проверка для выяснения обстоятельств случившегося, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Там добавили, что ребенок был госпитализирован в Екатеринбург для оказания помощи, а также для выяснения, какие травмы были получены.