В Нижнем Тагиле в парке «Народный» ребенок сорвался с аттракциона и получил травмы
В Нижнем Тагиле в парке «Народный» в минувшие выходные с аттракциона «Сетка» сорвался ребенок и получил травмы, сообщается в группе «Нижний Тагил LIVE» во «Вконтакте».
По словам очевидцев, во время игры на аттракционе подросток сорвался вниз. На место прибыла бригада скорой помощи, мальчик был госпитализирован.
Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» вызов по данному случаю действительно поступал.
Действительно, сообщение от скорой помощи поступило 02.08 в 15.50. Сообщили о том, что подросток получил травмы при падении с аттракциона. Организована проверка для выяснения обстоятельств случившегося, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Там добавили, что ребенок был госпитализирован в Екатеринбург для оказания помощи, а также для выяснения, какие травмы были получены.
Напомним, ранее в скейт-парке у Горно-металлургического колледжа подросток получил травму. В результате площадка была закрыта для посещений.