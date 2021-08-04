4-летнюю девочку придавило ограждением на мусорке в деревне Марийские Карши

4-летнюю девочку придавило ограждением на мусорке в деревне Марийские Карши
4-летнюю девочку придавило ограждением на мусорке в деревне Марийские Карши
Сегодня, 15:10ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Стена контейнерной площадки, сделанная из металла, обрушилась на 4-летнюю девочку в деревне Марийские Карши. Происшествие случилось 3 августа 2021 года.

По предварительным данным, девочка получила открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева, ушибленную рану лобной кости. Пострадавшая была госпитализирована в детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По словам старшего помощника руководителя регионального Следственного комитета Александра Шульги, Артинский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Халатность».

Фото:СУ СКР по Свердловской области

В настоящее время выполняются мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Был проведён осмотр места происшествия, идёт допрос свидетелей, назначается проведение необходимых экспертиз. Кроме того, следствие изучает интересующие документы по содержанию и эксплуатации контейнерной площадки, а также устанавливаются конкретные ответственные лица.

Напомним, в июле 2021 года в Екатеринбурге 12-летняя девочка сломала плечевую кость на детском аттракционе в ТЦ «Гринвич». По словам мамы, в травме была виновата инструктор аттракциона, которая не объяснила, как правильно им пользоваться.

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