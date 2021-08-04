4-летнюю девочку придавило ограждением на мусорке в деревне Марийские Карши

Напомним, в июле 2021 года в Екатеринбурге 12-летняя девочка сломала плечевую кость на детском аттракционе в ТЦ «Гринвич». По словам мамы, в травме была виновата инструктор аттракциона, которая не объяснила, как правильно им пользоваться.