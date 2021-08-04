5 лет тюрьмы грозит жительнице Екатеринбурга за избиение судебного пристава

5 лет тюрьмы грозит жительнице Екатеринбурга за избиение судебного пристава
5 лет тюрьмы грозит жительнице Екатеринбурга за избиение судебного пристава
Сегодня, 11:32ПроисшествияФото: 1MI
Жительница Екатеринбурга избила судебного пристава, который пришел к ней домой для выполнения судебного решения. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

К женщине 1988 года рождения пришел домой младший судебный пристав Чкаловского районного отделения судебных приставов. Мужчина находился при исполнении должностных обязанностей, однако должница умышленно применила насилие в отношении представителя власти, пишет ЕАН со ссылкой на информированный источник.

В отношении екатеринбурженки возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в конце 2020 года в Екатеринбурге пристав ударил по лицу адвоката, а ее мужа, который пытался заступиться, заковал в наручники. Дежуривший на вахте в здании Управления судебного департамента пристав отказался впускать супруга женщины-адвоката, у которого не было паспорта, а только водительские права.

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Екатеринбург
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