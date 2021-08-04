Банда екатеринбуржцев заманивала в квартиру любителей мальчиков и грабила их

Банда екатеринбуржцев заманивала в квартиру любителей мальчиков и грабила их
Банда екатеринбуржцев заманивала в квартиру любителей мальчиков и грабила их
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге задержана банда, которая избивала и грабила мужчин. Злоумышленники знакомились на сайтах знакомств с пострадавшими и приглашали их к себе в квартиру под видом детей.

Мужчины использовали несколько сайтов и через несовершеннолетних знакомились с мужчинами. Затем приглашали их в квартиру дома по улице Прибалтийская, где в последующем избивали потерпевших и вымогали у них деньги, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Преступная группировка работала с 2016 года. В настоящее время все трое членов банды задержаны.

Екатеринбургская банда избивала и грабила мужчин

Полиция просит всех, кто стал жертвой преступников, обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-55-55. При этом гарантируют конфиденциальность.

Преступников задержали сотрудники из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Сейчас полиция ищет других фигурантов дела. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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Екатеринбург
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