Банда екатеринбуржцев заманивала в квартиру любителей мальчиков и грабила их

В Екатеринбурге задержана банда, которая избивала и грабила мужчин. Злоумышленники знакомились на сайтах знакомств с пострадавшими и приглашали их к себе в квартиру под видом детей.

Мужчины использовали несколько сайтов и через несовершеннолетних знакомились с мужчинами. Затем приглашали их в квартиру дома по улице Прибалтийская, где в последующем избивали потерпевших и вымогали у них деньги, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга. Преступная группировка работала с 2016 года. В настоящее время все трое членов банды задержаны. Екатеринбургская банда избивала и грабила мужчин Полиция просит всех, кто стал жертвой преступников, обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-55-55. При этом гарантируют конфиденциальность. Преступников задержали сотрудники из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Сейчас полиция ищет других фигурантов дела. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter