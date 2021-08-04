Банда екатеринбуржцев заманивала в квартиру любителей мальчиков и грабила их

Мужчины использовали несколько сайтов и через несовершеннолетних знакомились с мужчинами. Затем приглашали их в квартиру дома по улице Прибалтийская, где в последующем избивали потерпевших и вымогали у них деньги, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.
Преступная группировка работала с 2016 года. В настоящее время все трое членов банды задержаны.
Полиция просит всех, кто стал жертвой преступников, обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-55-55. При этом гарантируют конфиденциальность.
Преступников задержали сотрудники из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Сейчас полиция ищет других фигурантов дела. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.