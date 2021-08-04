До 2 лет тюрьмы грозит жителю Кирова за кражу телефона у тагильчанина в поезде

В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от 23-летнего жителя Нижнего Тагила о пропаже своего мобильного телефона, сообщает пресс-служба Кировского ЛО МВД России на транспорте.
По словам потерпевшего, во время пути большую часть времени он спал, а телефон в это время находился на боковой полке купе без присмотра.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 40-летний судимый житель Кирова, который ехал в том же вагоне, что и потерпевший. Мужчина воспользовался его невнимательностью и присвоил себе мобильное устройство, стоимость которого более 15 тысяч рублей.
Сотрудники отделения дознания Кировского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело. Максимальным наказанием, предусматриваемым статьёй за кражу, является лишение свободы сроком до двух лет.
Напомним, в Нижнем Тагила был задержан неоднократно судимый 28-летний молодой человек по подозрению в краже портативной колонки «Jbl charge 5» синего цвета из магазина DNS, которая случилась 28 июля 2021 года. В отношении него было заведено уголовное дело.