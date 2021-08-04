Двое мужчин на привокзальной площади Нижнего Тагила занялись прилюдно сексом

Двое мужчин на привокзальной площади Нижнего Тагила занялись прилюдно сексом
Двое мужчин на привокзальной площади Нижнего Тагила занялись прилюдно сексом
Сегодня, 20:51ПроисшествияФото: 2ГИС
Двое мужчин днем, 4 августа, не стесняясь прохожих, занялись любовными утехами прямо на газоне привокзальной площади в Нижнем Тагиле.

На газоне под рекламным щитом у нижнетагильского железнодорожного вокзала двое мужчин занялись сексом на виду у всех. Их не смущали ни прохожие, ни их комментарии, ни то, что их снимают на видео.

Такие действия являются грубым нарушением общественного порядка,сообщили TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции напомнили, что в случае обнаружения правонарушений или преступлений по нарушению общественного порядка в городе, необходимо незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел на линию «02» для своевременного реагирования и принятия мер к нарушителям.

За подобное поведение предусмотрена административная ответственность за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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