Мошенники обманули свердловчан за один день на 6,5 миллиона рублей

Мошенники обманули свердловчан за один день на 6,5 миллиона рублей
Мошенники обманули свердловчан за один день на 6,5 миллиона рублей
Сегодня, 13:13ПроисшествияФото: 1МI
Жители Екатеринбурга за минувшие сутки в общей сложности лишились со своих банковских счетов 6,5 миллиона рублей.

Аферисты придумывают новые варианты отъёма денег у россиян. В их ловушки попадают и молодые люди. Так к примеру, 23-летний свердловчанин, пытаясь продать билеты на концерт известного исполнителя, лишился 4 тысяч рублей. Молодой человек разместил объявление в соцсетях и спустя время ему на WhatsApp написала некая «Анна».

Девушка попросила продавца отправить покупку через сервис доставки и прислала ссылку для внесения данных его банковской карты. У мужчины не возникло никаких сомнений, и он заполнил все данные карты и указал стоимость. Однако данная сумма списалась со счета, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. В полиции просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Помните, что если вам звонят «сотрудники банков» или «сотрудники правоохранительных органов» и требуют перевести ваши деньги на безопасные счета, то нужно незамедлительно прекратить разговор и позвонить в банк на официальный номер, который указан на пластиковой карте.

Напомним, что гадалок, снявших с 81-летней жительницы Екатеринбурга порчу за 2 миллиона рублей, разыскивают полицейские. Они попали на записи камер видеонаблюдения.

Сюжеты:
Екатеринбург
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