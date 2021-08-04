Охранники не пустили в аквапарк ребенка-аутиста в Волжском

Ранее в соцсетях появилась информация, что охранник аквапарка разрешил войти родителям с дочкой при условии, что своего сына-инвалида они оставят снаружи.
Весь разговор супружеская пара записывала на видео, а позже опубликовала в интернете, пишет ТАСС.
Администрация развлекательного комплекса пояснила семье, что существуют правила внутреннего распорядка, при которых дети с психическими заболеваниями не допускаются, так как они могут представлять опасность для окружающих.
Руководство спортивно-оздоровительного комплекса сообщили, что семью не пусти из-за того, что мальчик мог себе навредить, так как вел себя очень активно, и родителям приходилось его удерживать. Директор комплекса готов предоставить видео с камер, чтобы доказать чрезмерную активность ребёнка.
Напомним, что увидев на детской площадке детей с особенностями развития, жительница Санкт-Петербурга решила их прогнать и попала на видео. Она назвала их «непонятно какими».