Охранники не пустили в аквапарк ребенка-аутиста в Волжском

В Волжском произошел скандальный инцидент. 11-летнего мальчика-аутиста и его семью не пустили в аквапарк. Потому что «там отдыхают люди». Прокуратура Волгоградской области начала проверку по данному факту.

Ранее в соцсетях появилась информация, что охранник аквапарка разрешил войти родителям с дочкой при условии, что своего сына-инвалида они оставят снаружи. Весь разговор супружеская пара записывала на видео, а позже опубликовала в интернете, пишет ТАСС. Администрация развлекательного комплекса пояснила семье, что существуют правила внутреннего распорядка, при которых дети с психическими заболеваниями не допускаются, так как они могут представлять опасность для окружающих. Руководство спортивно-оздоровительного комплекса сообщили, что семью не пусти из-за того, что мальчик мог себе навредить, так как вел себя очень активно, и родителям приходилось его удерживать. Директор комплекса готов предоставить видео с камер, чтобы доказать чрезмерную активность ребёнка. Напомним, что увидев на детской площадке детей с особенностями развития, жительница Санкт-Петербурга решила их прогнать и попала на видео. Она назвала их «непонятно какими». Детей-инвалидов выгнала с площадки жительница Санкт-Петербурга

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