Охранники не пустили в аквапарк ребенка-аутиста в Волжском

Охранники не пустили в аквапарк ребенка-аутиста в Волжском
Охранники не пустили в аквапарк ребенка-аутиста в Волжском
Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: 1МI
В Волжском произошел скандальный инцидент. 11-летнего мальчика-аутиста и его семью не пустили в аквапарк. Потому что «там отдыхают люди». Прокуратура Волгоградской области начала проверку по данному факту.

Ранее в соцсетях появилась информация, что охранник аквапарка разрешил войти родителям с дочкой при условии, что своего сына-инвалида они оставят снаружи.

Весь разговор супружеская пара записывала на видео, а позже опубликовала в интернете, пишет ТАСС.

Администрация развлекательного комплекса пояснила семье, что существуют правила внутреннего распорядка, при которых дети с психическими заболеваниями не допускаются, так как они могут представлять опасность для окружающих.

Руководство спортивно-оздоровительного комплекса сообщили, что семью не пусти из-за того, что мальчик мог себе навредить, так как вел себя очень активно, и родителям приходилось его удерживать. Директор комплекса готов предоставить видео с камер, чтобы доказать чрезмерную активность ребёнка.

Напомним, что увидев на детской площадке детей с особенностями развития, жительница Санкт-Петербурга решила их прогнать и попала на видео. Она назвала их «непонятно какими».

Материалы по теме:
детиребенокинвалидВолгоградаквапарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы