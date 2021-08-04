Под Нижним Тагилом женщина отвлеклась на перекур и съехала в кювет

Под Нижним Тагилом женщина отвлеклась на перекур и съехала в кювет
Под Нижним Тагилом женщина отвлеклась на перекур и съехала в кювет
Сегодня, 15:57ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Вчера днём, 3 августа, на дороге Нижний Тагил — Нижняя Салда 46-летняя женщина за рулём Chery отвлеклась на перекур и съехала в кювет.

Установлено, что женщина решила покурить и потянулась за пачкой сигарет, которые находились в сумке на пассажирском сиденье. В какой-то момент автоледи потеряла управление и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии у женщины медики диагностировали перелом ключицы, ссадины и ушибы. Об этом сообщили ИА «Все Новости» в отделе пропаганды ГИБДД.

В момент ДТП владелица иномарки была трезва. Стаж её вождения — 6 лет.

Напомним, что в аварии с большегрузом, который выехал на встречную полосу, на трассе М-5 «Урал» погиб 29-летний водитель иномарки из Екатеринбурга.

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