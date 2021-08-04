Под Нижним Тагилом женщина отвлеклась на перекур и съехала в кювет

Установлено, что женщина решила покурить и потянулась за пачкой сигарет, которые находились в сумке на пассажирском сиденье. В какой-то момент автоледи потеряла управление и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии у женщины медики диагностировали перелом ключицы, ссадины и ушибы. Об этом сообщили ИА «Все Новости» в отделе пропаганды ГИБДД.
В момент ДТП владелица иномарки была трезва. Стаж её вождения — 6 лет.
Напомним, что в аварии с большегрузом, который выехал на встречную полосу, на трассе М-5 «Урал» погиб 29-летний водитель иномарки из Екатеринбурга.