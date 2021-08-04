Полицейский «ГАЗ» въехал в легковушку в центре Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга ищет свидетелей ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Восточная и Первомайская 26 июля. Она уверяет, что ехала на зеленый сигнал светофора, когда ее «Ладу» протаранил полицейский автомобиль.

По словам женщины-водителя, полицейский фургон выехал из-под железнодорожного моста на пересечении улиц Восточная — Первомайская в Екатеринбурге и не остановился перед красным светом. Это было еще 26 июля, однако екатеринбурженка только сейчас начала искать свидетелей аварии, так как не может оформить документы для обращения в страховую компанию, сообщает Е1. В момент ДТП у меня был шок, я не сообразила достаточно быстро взять контакты у очевидцев, рассказала водитель «Лады». Сейчас женщина пытается найти свидетелей через социальные сети — так ей посоветовали в ГИБДД. Напомним, 31 июля житель Полевского пытался скрыться на автомобиле супруги от сотрудников ГИБДД с 16-летней подругой и попал в ДТП. Мужчина проехал четыре перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Свердловчанин с подругой устроил погоню с ГИБДД на автомобиле жены

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