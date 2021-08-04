Протаранил большегруз с зерном: екатеринбуржец погиб в ДТП под Самарой

Протаранил большегруз с зерном: екатеринбуржец погиб в ДТП под Самарой
Протаранил большегруз с зерном: екатеринбуржец погиб в ДТП под Самарой
Сегодня, 08:36ПроисшествияФото: группа "ДТП 163 Самара" во "Вконтакте"
В аварии с большегрузом, который выехал на встречную полосу, на трассе М-5 «Урал» погиб 29-летний водитель иномарки из Екатеринбурга.

Смертельная дорожная авария произошла около 18.30 в понедельник 2 августа. Водитель Hyundai Solaris — житель Екатеринбурга после столкновения с «МАЗом», груженым зерном, погиб на месте происшествия, сообщает Е1.

Его супруга, ехавшая на переднем пассажирском сидении, с различными травмами была госпитализирована на машине «скорой помощи».

Большегруз, за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения, после столкновения улетел в кювет и завалился на бок.

Легковушка, в которую «МАЗ» въехал с левой стороны, вернее всего, восстановлению не подлежит.

Напомним, 1 августа ехавшие на мопеде супруги из Нижнего Тагила пострадали в ДТП в поселке под Алапаевском. Они оба ехали без шлемов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеСамарадтптрассасмертельное дтпбольшегрузыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы