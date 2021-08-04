Протаранил большегруз с зерном: екатеринбуржец погиб в ДТП под Самарой

В аварии с большегрузом, который выехал на встречную полосу, на трассе М-5 «Урал» погиб 29-летний водитель иномарки из Екатеринбурга.

Смертельная дорожная авария произошла около 18.30 в понедельник 2 августа. Водитель Hyundai Solaris — житель Екатеринбурга после столкновения с «МАЗом», груженым зерном, погиб на месте происшествия, сообщает Е1. Его супруга, ехавшая на переднем пассажирском сидении, с различными травмами была госпитализирована на машине «скорой помощи». Большегруз, за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения, после столкновения улетел в кювет и завалился на бок. Легковушка, в которую «МАЗ» въехал с левой стороны, вернее всего, восстановлению не подлежит. Напомним, 1 августа ехавшие на мопеде супруги из Нижнего Тагила пострадали в ДТП в поселке под Алапаевском. Они оба ехали без шлемов. Ехавшие на мопеде супруги из Тагила пострадали в ДТП в посёлке под Алапаевском

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