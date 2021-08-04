Следователи установили подробности похищения и поисков пропавшей на Алтае девочки

Девочку, похищенную недалеко от села в Бийском районе Алтайского края, искали свыше 300 человек, включая спасателей, полицейских, водолазов и добровольцев из местного населения.

После пропажи ребенка родители пытались вести поиски самостоятельно, но вскоре обратились в правоохранительные органы. Оперативники, которые вели поиски, обратили внимание, что вещи пропавшей были обнаружены в разных местах — это натолкнуло их на мысль, что девочку могли похитить. Подробности поисков раскрыл глава администрации Малоенисейского сельсовета Михаил Неверов. Как сообщает сайт 360tv.ru, Неверов рассказал, что сначала вещи пропавшего ребенка нашли на берегу реки. Была версия, что девочка решила искупаться и утонула. Но водолазы не нашли тела в воде, и поиски продолжились в лесном массиве. Через 5 километров от берега реки в чаще леса были найдены велосипед, очки и кепка девочки. Следователи пришли к выводу, что ребенка мог кто-то похитить, а теперь неизвестный пытается замести следы. В итоге группы поисковиков общими силами прочесали весь лес и нашли пропавшую девочку. Стало известно, что ее похитил местный житель, который живет в этом же селе. Он выслеживал ребенка около месяца, а потом напал на девочку во время велосипедной прогулки, связал и отвез к себе в подвал. Подозреваемому удалось скрыться, сейчас его поиски ведут федеральные власти.

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