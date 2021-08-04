Труп мужчины обнаружен в одном из подъездов на улице Валегинская в Нижнем Тагиле

Бездыханное тело неизвестного мужчины обнаружили в подъезде жильцы дома № 7 на улице Валегинская в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, следов насильственной смерти на нем нет.

О теле, обнаруженном в подъезде на улице Валегинская, 7 ранним утром 4 августа, очевидцы сообщили паблику «Инцидент Нижний Тагил». Как отметили в полиции, сообщение в дежурную часть поступило в 06.33 от бригады скорой помощи, вызванной жителями на место происшествия. Личность умершего установлена — это мужчина 1977 года рождения. Внешних признаков насильственной смерти нет, точную причину смерти установят после вскрытия, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, в конце июля 2021 года в лесу было обнаружено тело пожилого тагильчанина, который попал месяц назад. Труп 81-летнего пенсионера обнаружил местный житель недалеко от села Покровское. Тело пожилого тагильчанина обнаружено в лесу почти через месяц после пропажи

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