Ночью под Нижним Тагилом произошло ДТП: пострадавшие с травмами госпитализированы (ФОТО)

Так, в 00:20 часов 39-лентий водитель KIA Carnival, следуя со стороны Алапаевска в сторону села Николо-Павловское, на 32 километре автодороги не справился с управлением и столкнулся с Audi 80, следовавшей во встречном направлении. Водитель Audi – мужчина 1963 года рождения.

В результате ДТП получили травмы оба водителя и 51-летняя пассажирка Audi. Все госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

По предварительным данным, ДТП произошло по причине несоответствия скорости движения конкретным условиям сообщают в отделении пропаганды ГИБДД.

Кроме того, установлено, что водитель KIA в ноябре 2012 года был лишен права управления транспортным средством на 20 месяцев за вождение в состоянии опьянения.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД