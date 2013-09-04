Общественность уверена, что тагильчанку Юлию Прокопьеву-Лошагину убил ее муж

Но буквально с момента первых официальных данных по делу о пропаже, найденном изуродованном теле, экспертизе, знакомые и сторонние наблюдатели все с большей уверенностью заявляют – Юлю убил ее муж Дмитрий Лошагин. TagilCity.ru уже говорил о том, что он вел себя достаточно странно, пока родные били тревогу: продолжал посещать тусовки, выставил на продажу их с Юлей квартиру в центре Екатеринбурга, внешне совсем не волновался.

Многие даже были уверены, что для людей такого круга и образа жизни нормально взять и исчезнуть, никого не предупредив: супруги могли поссориться, и девушка, чтобы развеяться, просто собрала чемоданы и поехала «остыть». Однако родные сразу почувствовали неладное. Сейчас, когда не осталось шансов на то, что найденное под Первоуральском тело все-таки не принадлежит Юле – главной целью стало наказать виновного.

Подавляющий процент неравнодушных к истории уверен, что ее убил Дмитрий. Многие пытаются понять, почему это произошло. Кто-то предполагает, что у Юлии был положительный ВИЧ-статус, однако, это, скорее всего, «утка», которую начали муссировать из-за сообщения о проводимых анализах экспертов. Для следствия важно установить максимум, поэтому, естественно, тело проверят на всевозможные заболевания.

В ближайшее время Дмитрию Лошагину должны предъявить обвинение в убийстве, однако, точная информация станет известна чуть позже. Сейчас он на допросах, кстати, как и часть VIP-тусовки, близко знавшая пару Лошагиных.

До сих пор не верится в происшедшее, ведь совсем недавно (22 августа) были опубликованы снимки, где Дмитрий радостно протягивает букет Юлии, и она искренне улыбается. Тем не менее, родные уже говорят о похоронах. Хотя точная дата неизвестна, но Юлю похоронят в родном для нее Нижнем Тагиле.

Фото Geometria.ru