121 кг небезопасного мяса уничтожен в Екатеринбурге

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121 кг мяса, хранившегося при несоблюдении температурного режима и не имевшего ветеринарных клейм, уничтожен путем сжигания в Екатеринбурге.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: ОБЛГАЗЕТА.RU
На овощебазе Екатеринбурга сотрудники управления Россельхознадзора Свердловской области изъяли 121 кг мяса баранины, говядины и мясных полуфабрикатов.
При хранении мяса были допущены нарушения температурного режима, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и клеймы.
В связи с этим мясо было признано небезопасным и уничтожено путем сжигания. Владелец контрафактного мяса привечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.
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