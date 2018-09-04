121 кг небезопасного мяса уничтожен в Екатеринбурге

При хранении мяса были допущены нарушения температурного режима, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и клеймы.

В связи с этим мясо было признано небезопасным и уничтожено путем сжигания. Владелец контрафактного мяса привечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.