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#домахорошо
121 кг небезопасного мяса уничтожен в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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121 кг небезопасного мяса уничтожен в Екатеринбурге

Сегодня, 17:30Происшествия
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