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#домахорошо
Частный дом загорелся на Малом мысу в Верхней Салде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Частный дом загорелся на Малом мысу в Верхней Салде

Вчера, 01:20Происшествия
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