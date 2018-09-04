Частный дом загорелся на Малом мысу в Верхней Салде

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Частный жилой дом вспыхнул в Верхней Салде. Со слов очевидцев, причиной пожара стала неисправная проводка. Хозяин дома получил ожог лица, но продолжил помогать пожарным.
Вечером 3 сентября загорелся один из частных жилых домов на Малом мысу в Верхней Салде.
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Видео: Vsalde.ru
На площади в 132 квадратных метра сгорели надворные постройки, кровля, перекрытие чердака. Также пострадало домашнее имущество и стены дома. Из пострадавших оказался только хозяин жилища – он получил ожог лица.
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Как сообщает Vsalde.ru, причиной произошедшего пожара очевидцы называют неисправную электропроводку.
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