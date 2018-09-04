Частный дом загорелся на Малом мысу в Верхней Салде

Вечером 3 сентября загорелся один из частных жилых домов на Малом мысу в Верхней Салде.

На площади в 132 квадратных метра сгорели надворные постройки, кровля, перекрытие чердака. Также пострадало домашнее имущество и стены дома. Из пострадавших оказался только хозяин жилища – он получил ожог лица.