Экс-сотрудник полиции выплатит штраф в 2 млн 350 тыс. рублей за взятку

7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции произвел изъятие алкогольной продукции у предпринимателя.

13 декабря 2016 года, находясь в служебном кабинете, полицейский вымогал 300 тыс. рублей у директора магазина за возврат изъятого ранее алкоголя и непривлечение к административной ответственности.

Управляющая перевела на карту сотрудника правоохранительных органов 50 тыс. рублей.

Экс-полицейский для снятия подозрений решил привлечь предпринимателя по статье за менее тяжкое административное преступление. Он составил административный протокол в отношении управляющей за осуществление предпринимательской деятельности якобы без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

2 декабря 2016 году обвиняемый потребовал у владельца магазина оставшуюся часть суммы взятки, в этот момент он был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области.

В марте 2017 года обвиняемый был уволен с занимаемой должности.