Экс-сотрудник полиции выплатит штраф в 2 млн 350 тыс. рублей за взятку

Бывший старший участковый уполномоченный полиции Екатеринбурга выплатит штраф в размере 2 млн 350 тыс. рублей за получение взятки и злоупотребление должностными обязанностями.
7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции произвел изъятие алкогольной продукции у предпринимателя.
13 декабря 2016 года, находясь в служебном кабинете, полицейский вымогал 300 тыс. рублей у директора магазина за возврат изъятого ранее алкоголя и непривлечение к административной ответственности.
Управляющая перевела на карту сотрудника правоохранительных органов 50 тыс. рублей.
Экс-полицейский для снятия подозрений решил привлечь предпринимателя по статье за менее тяжкое административное преступление. Он составил административный протокол в отношении управляющей за осуществление предпринимательской деятельности якобы без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2 декабря 2016 году обвиняемый потребовал у владельца магазина оставшуюся часть суммы взятки, в этот момент он был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области.
В марте 2017 года обвиняемый был уволен с занимаемой должности.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил экс-сотруднику полиции по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 2 млн. 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.