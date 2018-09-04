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#домахорошо
Экс-сотрудник полиции выплатит штраф в 2 млн 350 тыс. рублей за взятку
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V moskve dva kapitana policii i mayor popalis na vzyatke v 4 mln rubley 82622

Экс-сотрудник полиции выплатит штраф в 2 млн 350 тыс. рублей за взятку

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