Кулаком в лицо: уралец разыскивается за избиение женщины в гей-клубе

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Мужчина, ударивший женщину кулаком в лицо возле ночного гей-клуба, разыскивается полицией Екатеринбурга.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние Ведомости»
Мужчина, ударивший женщину кулаком в лицо возле ночного гей-клуба, разыскивается полицией Екатеринбурга.
16 августа посетительница ночного клуба, который находится по адресу улица Малышева, 53, попыталась ответить мужчине, оскорблявшему гостей клуба, за что получила удар кулаком в лицо.
Пострадавшая обратилась в медучреждение. Медики предварительно диагностировали ей перелом носа.
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Женщина написала заявление в отдел полиции №7 Екатеринбурга. В настоящий момент полиция разыскивает второго участника конфликта.
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