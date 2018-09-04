Пожар возник на территории пекарни в колонии Каменска-Уральского

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В Свердловской области в Каменске-Уральском горит пекарня на территории исправительной колонии.
Источник: ИА России ТАСС
4 сентября в Каменске-Уральском возникло возгорание на территории исправительной колонии. Очаг находится в здании пекарни, которая расположена отдельно от корпусов с заключенными.
По предварительным данным, площадь пожара составила 600 кв. м. В настоящий момент ведется тушение пожара. Информации о пострадавших не поступало.
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