Разбил собутыльнику голову: житель Асбеста осужден за убийство четырехлетней давности

Следствие установило, что в сентябре 2014 года подсудимый распивал со знакомым спиртные напитки в квартире дома на улице Коммуны.

В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. Подсудимый схватил металлический предмет и разбил собутыльнику голову. С целью скрыть преступление мужчина вывез тело убитого на тележке в малолюдное место и закопал.

В 2017 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно место сокрытия тела. Также сотрудники правоохранительных органов установили причастность к преступлению 47-летнего жителя Асбеста.