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#домахорошо
Разбил собутыльнику голову: житель Асбеста осужден за убийство четырехлетней давности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Разбил собутыльнику голову: житель Асбеста осужден за убийство четырехлетней давности

Сегодня, 16:10Происшествия
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