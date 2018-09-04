Свердловская школьница получит 200 тыс. рублей за травму на уроке физкультуры

25 декабря 2017 года ученица 11 класса МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 2» на уроке физкультуры в спортивном зале получила травму левого коленного сустава.

Педагог оказал первую доврачебную помощь, охладив место травмы. Однако ребенок не был осмотрен медицинским сотрудником, также не была вызвана скорая помощь. Администрация учреждения не поставила родителей пострадавшей девочки в известность о случившемся. Ребенок с травмой колена отправился домой самостоятельно.

Позже одиннадцатиклассница была госпитализирована в ДГКБ №9 Екатеринбурга, где ей сделали операцию на ноге.

Прокуратура Алапаевска направила исковое заявление в суд по факту нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Директору МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 2» вынесено замечание, преподавателю — выговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.