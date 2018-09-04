Тагильчанин отравился грибами в лесу на Пихтовых горах

В Нижнем Тагиле спасатели ЦЗН выехали на вызов в лес на Пихтовых горах. Там тагильчанин отравился грибами, предположительно, мухоморами. Звонок в службу спасения поступил от его матери, которая находилась вместе с ним и сообщила, что не может сориентироваться на местности.