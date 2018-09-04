Тагильчанин отравился грибами в лесу на Пихтовых горах

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В Нижнем Тагиле 1 сентября в лесу на Пихтовых горах мужчина отравился грибами.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле спасатели ЦЗН выехали на вызов в лес на Пихтовых горах. Там тагильчанин отравился грибами, предположительно, мухоморами. Звонок в службу спасения поступил от его матери, которая находилась вместе с ним и сообщила, что не может сориентироваться на местности.
Группа спасателей выдвинулась к предполагаемому месту нахождения потерявшихся. Женщину и мужчину удалось благополучно найти. Тагильчанин каретой скорой помощи был доставлен в больницу, сообщает «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил».
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