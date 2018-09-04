Водитель из Невьянска получил 4 года колонии за ДТП с погибшим пассажиром

Суд установил, что вечером 28 ноября 2017 года подсудимый ехал на ВАЗ-21053 вместе с 33-летним пассажиром со стороны села Черемисское Режевского района в сторону села Киприно.

Водитель находился в алкогольном опьянении и превысил скорость до 103 км/ч при разрешенных 60 км/ч. В результате этого мужчина не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Пассажир от полученных в ДТП травм скончался на месте.