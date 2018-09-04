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#домахорошо
Водитель из Невьянска получил 4 года колонии за ДТП с погибшим пассажиром
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель из Невьянска получил 4 года колонии за ДТП с погибшим пассажиром

Сегодня, 11:10Происшествия
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