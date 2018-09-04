Водитель из Невьянска получил 4 года колонии за ДТП с погибшим пассажиром
Сегодня, 11:10Происшествия
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Житель Невьянска приговорен к четырем годам лишения свободы за то, что управлял автомобилем в алкогольном опьянении и попал в ДТП, в результате которого погиб пассажир.
Суд установил, что вечером 28 ноября 2017 года подсудимый ехал на ВАЗ-21053 вместе с 33-летним пассажиром со стороны села Черемисское Режевского района в сторону села Киприно.
Водитель находился в алкогольном опьянении и превысил скорость до 103 км/ч при разрешенных 60 км/ч. В результате этого мужчина не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Пассажир от полученных в ДТП травм скончался на месте.
Невьянский городской суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили водительских прав на 2,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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