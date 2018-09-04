Водитель Subaru в Екатеринбурге протаранил три машины и сбежал с места происшествия
Сегодня, 09:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
3 сентября в районе Академический в Екатеринбурге два водителя устроили гонку. В результате один из них не справился с управлением и протаранил три машины, стоявшие вдоль дороги.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщениям очевидцев, обе машины ехали на высокой скорости. Водитель Subaru не справился с управлением и протаранил три автомобиля, которые стояли вдоль дороги.
После он пересел в машину, с которой ехал наперегонки, и скрылся с места происшествия. Все автомобили, в том числе и «гонщика», получили значительные повреждения.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сейчас ведутся розыскные мероприятия по поиск водителя, а сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, пишет Е1.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей