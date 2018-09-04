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Водитель Subaru в Екатеринбурге протаранил три машины и сбежал с места происшествия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель Subaru в Екатеринбурге протаранил три машины и сбежал с места происшествия

Сегодня, 09:10Происшествия
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