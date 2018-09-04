Водитель Subaru в Екатеринбурге протаранил три машины и сбежал с места происшествия

По сообщениям очевидцев, обе машины ехали на высокой скорости. Водитель Subaru не справился с управлением и протаранил три автомобиля, которые стояли вдоль дороги.

После он пересел в машину, с которой ехал наперегонки, и скрылся с места происшествия. Все автомобили, в том числе и «гонщика», получили значительные повреждения.