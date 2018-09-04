Жительница Каменска-Уральского угрожала убить ребенка за бардак на столе

В социальных сетях появилось видео, на котором одна из жительниц Каменска-Уральского записала, как мать кричит на своего ребенка, срываясь на визг, добавляя обороты нецензурной брани. Судя по контексту, причиной разборки стал беспорядок на письменном столе ребенка.

Что у нас на столе? Я убью тебя! Несколько раз переспрашивает женщина в истерике.

В ответ на ее крик слышны рыдания ребенка.

В комментариях к посту с видео одна из местных жительниц написала, что инцидент случился по адресу: улица Гоголя, 13. Другая добавила, что органы в курсе событий, не уточняя какая организация имеется ввиду.

По информации из следственного комитета, по данному вопросу организована проверка следственным отделом по городу Каменск-Уральский. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

Видео Видео: URA.RU