Жительница Каменска-Уральского угрожала убить ребенка за бардак на столе

В Каменске-Уральском организована проверка СКР по факту применения недопустимых мер психологического воздействия матерью на своего ребенка.
В социальных сетях появилось видео, на котором одна из жительниц Каменска-Уральского записала, как мать кричит на своего ребенка, срываясь на визг, добавляя обороты нецензурной брани. Судя по контексту, причиной разборки стал беспорядок на письменном столе ребенка.
Что у нас на столе? Я убью тебя! Несколько раз переспрашивает женщина в истерике.
В ответ на ее крик слышны рыдания ребенка.
В комментариях к посту с видео одна из местных жительниц написала, что инцидент случился по адресу: улица Гоголя, 13. Другая добавила, что органы в курсе событий, не уточняя какая организация имеется ввиду.
По информации из следственного комитета, по данному вопросу организована проверка следственным отделом по городу Каменск-Уральский. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, местная жительница применяет при воспитании несовершеннолетнего ребенка недопустимые методы психологического воздействия. СКР намерен провести опрос проживающих в данной квартире лиц, соседей, а также работников учебно-воспитательного учреждения, которое посещает ребенок. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.