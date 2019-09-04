Пожилая женщина получила ожоги при пожаре в коллективном саду под Нижним Тагилом

Установлено, что женщина работала в теплице, когда в садовом доме вспыхнул огонь. Пожар заметила соседка и сообщила хозяйке. Та бросилась в дом и попыталась потушить огонь своими силами, в результате чего получила ожоги второй степени лица и кистей рук. В тушении пожара приняли участие два пожарных расчёта.