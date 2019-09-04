Пожилая женщина получила ожоги при пожаре в коллективном саду под Нижним Тагилом
Сегодня, 18:00ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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64-летняя пенсионерка пострадала при пожаре в коллективном саду «Капасиха» под Нижним Тагилом, сообщает ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что женщина работала в теплице, когда в садовом доме вспыхнул огонь. Пожар заметила соседка и сообщила хозяйке. Та бросилась в дом и попыталась потушить огонь своими силами, в результате чего получила ожоги второй степени лица и кистей рук. В тушении пожара приняли участие два пожарных расчёта.
Огонь повредил имущество внутри садового дома, а также сгорели крыша и перекрытие. По предварительным данным, причиной пожара стала оставленная без присмотра электроплитка.
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