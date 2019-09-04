В Нижнем Тагиле мужчина подозревается в нападении на ребенка
Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: pixabay.com
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3 сентября среди родителей тагильских школьников начала распространяться информацию о якобы педофиле, который орудует в окрестностях школы № 40. Информация подкреплялась фотографиями с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен лысый мужчина.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В мессенджерах сообщается, что мужчина пытался изнасиловать школьницу рядом со школой № 40.
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Фото: tagilcity.ru
Уважаемые родители! По квартирам ходят из полиции, у 40-й школы сегодня пытались изнасиловать девочку, пишут горожане.
В пресс-службе тагильской полиции сообщили, что по данному факту организована проверка, а подозреваемого уже ищут. Подготовлен фоторобот, опрашиваются жители, идёт проверка ранее судимых лиц с психическими заболеваниями. Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров взял происшествие под личный контроль.
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