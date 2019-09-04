В Нижнем Тагиле мужчина подозревается в нападении на ребенка

В мессенджерах сообщается, что мужчина пытался изнасиловать школьницу рядом со школой № 40.

Фото: tagilcity.ru

Уважаемые родители! По квартирам ходят из полиции, у 40-й школы сегодня пытались изнасиловать девочку, пишут горожане.