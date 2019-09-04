В Нижнем Тагиле на станцию скорой помощи поступило сообщение о минировании
Сегодня, 19:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле неизвестные сообщили в полицию о минировании станции скорой помощи, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о минировании станции скорой помощи на улице Октябрьской Революции, 60 поступило 4 сентября. По данным издания, на место выехали спасатели и правоохранители, медики эвакуированы.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию позже.
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