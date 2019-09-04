В Нижнем Тагиле обрушился потолок двухэтажного дома
Сегодня, 14:29ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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2 сентября в Нижнем Тагиле обрушился потолок в подъезде дома по улице Черноморская, 37, сообщает АН «Между строк».
В УК «Упрочнение-2» предположили, что под крышей после проливных дождей скопилась вода, потолок не выдержал тяжести, и произошло обрушение.
В жилищной организации пояснили, что сначала будут проведены работы с кровлей, а затем отремонтируют потолок.
Жильцы сказали журналистам издания, что дом построен в 1954 году и с того времени ни разу капитально не ремонтировался. Тагильчане жалуются, что на фасаде и полу появились трещины, собственники квартир добиваются признания дома аварийным.
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В УК «ТС», как сообщает издание, пояснили, что для признания дома аварийным необходимо техническое заключение, получение его предусмотрено определенной процедурой, инициировать ее могут сами жители или обратиться в мэрию.
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