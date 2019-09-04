В Нижнем Тагиле обрушился потолок двухэтажного дома

В УК «Упрочнение-2» предположили, что под крышей после проливных дождей скопилась вода, потолок не выдержал тяжести, и произошло обрушение.

В жилищной организации пояснили, что сначала будут проведены работы с кровлей, а затем отремонтируют потолок.

Жильцы сказали журналистам издания, что дом построен в 1954 году и с того времени ни разу капитально не ремонтировался. Тагильчане жалуются, что на фасаде и полу появились трещины, собственники квартир добиваются признания дома аварийным.