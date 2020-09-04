На Урале врачи скорой помощи отказались помогать умирающему на остановке мужчине

На Урале врачи скорой помощи отказались помогать умирающему на остановке мужчине

Сегодня, 18:50ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге на остановке скончался мужчина, которому отказались помогать врачи прибывшей скорой помощи, сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» во «Вконтакте».

Мужчине стало плохо и очевидцы вызвали скорую помощь. Вскоре после этого на остановку приехала реанимация. Однако медики не стали выходить из автомобиля и уехали.

Как отмечают очевидцы, вторая скорая приехала через 20 минут. Мужчину спасти не удалось.

В пресс-службе горздрава E1 рассказали, что машина уехала, так как в ней в тот момент находился ребенок, которого везли в больницу.

Там сообщили, что в 11.15 поступил вызов скорой медицинской помощи к пациенту, который находится без сознания. В 11.26 очевидцы на улице остановили фельдшерскую бригаду, которая везла ребенка в больницу. На остановке бригада сообщила по радиосвязи старшему врачу оперативного отдела о мужчине. Так как состояние ребенка требовало экстренной госпитализации, было принято решение, что бригада, остановленная очевидцами, продолжит двигаться в стационар.

По данному факту прокуратура начала проверку. Прежде всего будет проверено, действительно ли был такой инцидент.

В прошлом году екатеринбурженка попала в больницу с болями и рвотой. Фельдшер поставила диагноз «аппендицит». Однако позднее врач-хирург исключила этот диагноз без проведения анализов, а потом направила пациентку в гинекологическое отделение. В результате через семь дней девушка скончалась. Свердловский областной суд обязал Первоуральскую областную больницу выплатить компенсацию в размере 2,1 миллиона рублей.

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