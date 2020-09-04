На Урале врачи скорой помощи отказались помогать умирающему на остановке мужчине

Там сообщили, что в 11.15 поступил вызов скорой медицинской помощи к пациенту, который находится без сознания. В 11.26 очевидцы на улице остановили фельдшерскую бригаду, которая везла ребенка в больницу. На остановке бригада сообщила по радиосвязи старшему врачу оперативного отдела о мужчине. Так как состояние ребенка требовало экстренной госпитализации, было принято решение, что бригада, остановленная очевидцами, продолжит двигаться в стационар.