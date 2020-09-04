Оштрафованный за вечеринку диджей снова собрал толпу горожан в Екатеринбурге

Оштрафованный за вечеринку диджей снова собрал толпу горожан в Екатеринбурге

Сегодня, 10:31ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге известный диджей Николай Колмаков собрал жителей на шумную вечеринку на Плотинке во второй раз, сообщает 66.ru.

Несмотря на холодную погоду, в Екатеринбурге на дискотеку пришло около 100 человек. Мероприятие проходило на Плотинке.

Проводил её уральский диджей Николай Колмаков (DJ Kolmakov).

Ранее полиция уже задерживала Колмакова за подобную дискотеку, ему был назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

Однако это не остановило диджея от повторного мероприятия для жителей Екатеринбурга.

На вечеринке присутствовали сотрудники полиции, но на этот раз задержанных нет.

Напомним, что первую дискотеку Николай Колмаков провел в конце июля. На вечеринке было от 300 до 600 человек. Он был задержан полицией после того, как жители пожаловались на громкую музыку.

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