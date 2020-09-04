В ДТП на свердловской трассе погибла многодетная мать и пострадал ребенок

В результате столкновения женщина погибла, а ее дочка-пассажир 2006 года рождения была госпитализирована. По предварительным данным, они направлялись в Красноуфимск. Кроме того, у женщины есть ее двое несовершеннолетних детей - 2013 и 2011 года рождения.