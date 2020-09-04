В ДТП на свердловской трассе погибла многодетная мать и пострадал ребенок

В ДТП на свердловской трассе погибла многодетная мать и пострадал ребенок

Сегодня, 17:44ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Накануне вечером на 38-м километре трассы Ачит-Месягутово произошло лобовое столкновение двух автомобилей,  результате которого погибла многодетная женщина, а также четыре человека получили травмы, в том числе ребенок, сообщает УГИБДД по Свердловской области. 

Женщина-водитель Daewoo Nexia, выполняя обгон, врезалась в автомобиль "ВАЗ-211440", который ехал навстречу.

В результате столкновения женщина погибла, а ее дочка-пассажир 2006 года рождения была госпитализирована. По предварительным данным, они направлялись в Красноуфимск. Кроме того, у женщины есть ее двое несовершеннолетних детей - 2013 и 2011 года рождения.

"ВАЗ-211440" ехал в деревню Озерки Красноуфимского района. Во время аварии в машине находились водитель и два пассажира. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По словам водителя отечественного авто, иномарка выскочила неожиданно из-за машины и ехала с большой скоростью. Чтобы предотвратить ДТП он вывернул руль вправо и применил экстренное торможение.

Информация о ДТП направлена в следственный отел МО МВД "Красноуфимский" для проведения следственных действий.

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