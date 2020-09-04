За часы стоимостью в миллион екатеринбуржцу возместят только три тысячи рублей

За часы стоимостью в миллион екатеринбуржцу возместят только три тысячи рублей

Сегодня, 09:53ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге транспортная компания, которая потеряла часы за миллион рублей, возместит клиенту только три тысячи рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее бизнесмен из Екатеринбурга решил сдать дорогие швейцарские часы на сервисное обслуживание. Он передал аксессуар представителю фирмы в Екатеринбурге. Было решено отправить посылку транспортной компанией СДЭК.

Однако, посылка до пункта назначения не доехала и было написано заявление в полицию.

По словам представителей СДЭК, часы действительно были приняты к отправке 17 августа 2020 года, однако груз был не застрахован. Уже начат активный поиск пропажи, однако на это требуется около недели.

Компания активно проверяет все пункты, через которые проходила посылка.

Если эти меры не помогут, то СДЭК официально подтвердит утерю.

Только после этого начнется процесс согласования суммы компенсации, но владельцу часов не стоит рассчитывать на возмещение полной стоимости из-за отсутствия страховки. Ему будет возмещена только стоимость самой пересылки.

Напомним, что часы марки Tag heuer должны были доставить в Москву службой экспресс-доставки, однако до пункта назначения они так и не доехали.

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