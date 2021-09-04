2 человека попали в больницу из-за урагана в Екатеринбурге

Два человека пострадали из-за урагана, который произошел в Екатеринбурге 3 сентября. Они были отправлены на осмотр в медучреждения.

Также разбушевавшийся ветер снес крыши на пяти зданиях на площади 470 квадратных метров и повалил 19 деревьев. Для расчистки улиц привлекались пожарные. Кроме того, 13 населенных пунктов Свердловской области частично остались без электричества. Энергетики работают на местах аварий и восстанавливают электричество по резервным схемам. Последствия непогоды ликвидировали 46 человек и 14 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Напомним, ураган снес крышу здания УрФУ на улице Ленина. Для безопасности прохожих, территория вокруг была оцеплена при проведении ремонтных работ. Снесло остановку, оборвало крышу УрФУ: в Екатеринбурге бушует ураган

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