2 человека попали в больницу из-за урагана в Екатеринбурге

Также разбушевавшийся ветер снес крыши на пяти зданиях на площади 470 квадратных метров и повалил 19 деревьев. Для расчистки улиц привлекались пожарные.
Кроме того, 13 населенных пунктов Свердловской области частично остались без электричества. Энергетики работают на местах аварий и восстанавливают электричество по резервным схемам.
Последствия непогоды ликвидировали 46 человек и 14 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, ураган снес крышу здания УрФУ на улице Ленина. Для безопасности прохожих, территория вокруг была оцеплена при проведении ремонтных работ.