Более 2-х миллионов рублей перевела мошенникам из Екатеринбурга пенсионерка

Лже-сотрудники кредитной организации похитили у пенсионерки из Екатеринбурга больше двух миллионов рублей. Мошенники работали по проверенной схеме.

Неизвестные представились 61-летней пенсионерке сотрудниками службы безопасности банка. Злоумышленники предупредили свердловчанку о том, что кто-то пытается перевести с её счета деньги. Далее мошенники предложили женщине обналичить все её накопления и положить их на якобы безопасный счёт, номер которого сами ей и указали. Помимо имевшихся накоплений пенсионерка перечислила злоумышленникам ещё 150 тысяч рублей, которые по их указанию оформила в кредит в этом же банке. Инцидент произошёл ещё первого сентября. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию, сообщает Ура.ру. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Напомним, ранее жители Екатеринбурга за три дня перевели мошенникам более шести миллионов рублей. Злоумышленники также представлялись сотрудниками банка. «Они знают ваши боли». Как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег

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