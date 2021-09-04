Более 2-х миллионов рублей перевела мошенникам из Екатеринбурга пенсионерка

Неизвестные представились 61-летней пенсионерке сотрудниками службы безопасности банка. Злоумышленники предупредили свердловчанку о том, что кто-то пытается перевести с её счета деньги. Далее мошенники предложили женщине обналичить все её накопления и положить их на якобы безопасный счёт, номер которого сами ей и указали. Помимо имевшихся накоплений пенсионерка перечислила злоумышленникам ещё 150 тысяч рублей, которые по их указанию оформила в кредит в этом же банке.
Инцидент произошёл ещё первого сентября. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию, сообщает Ура.ру. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Напомним, ранее жители Екатеринбурга за три дня перевели мошенникам более шести миллионов рублей. Злоумышленники также представлялись сотрудниками банка.