Девушка сорвалась с колеса обозрения в Асбесте и попала в реанимацию

Девушка сорвалась с колеса обозрения в Асбесте и попала в реанимацию
Девушка сорвалась с колеса обозрения в Асбесте и попала в реанимацию
Сегодня, 13:25ПроисшествияФото: 1MI
23-летняя девушка сорвалась с колеса обозрения в Асбесте, аттракцион давно не работает. Врачи борются за ее жизнь, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сообщение о происшествии поступило утром 4 сентября. Полиция установила личность пострадавшей и разбирается в подробностях инцидента.

Предварительно, девушка пришла к своему молодому человеку, который ночевал в сторожке на автопарковке. По словам очевидцев, поднимаясь на аттракцион, она кричала: «Отпусти меня. Я сейчас спрыгну». Ее молодой человек якобы пытался ее удержать, но не смог, сообщил Е1 пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он пояснил, что друг пострадавшей приехал недавно в Екатеринбург, он живет у ее бабушки и работает на автомойке. В соцсетях пользователи высказывают версии, что молодой человек мог намеренно столкнуть девушку.

Напомним, в Екатеринбурге 12-летняя девочка сломала руку в парке аттракционов в ТЦ Гринвич. В этот день семья праздновала там ее день рождения. По словам матери, инструктор не рассказала, как правильно пользоваться аттракционом и не провела инструктаж по технике безопасности.

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