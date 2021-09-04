Директор строительной фирмы вырастил гигантский куст конопли в саду под Тагилом

Директору строительной фирмы из Нижнего Тагила грозит до 10 лет тюрьмы за выращивание и хранение конопли в саду на Евстюнихе.

40-летний мужчина был задержан около своего садового участка. В теплице рядом с овощами оперативники обнаружили огромный куст с характерными листьями и запахом. А в доме и бане были найдены уже высушенные листья массой около 300 грамм. Куст отправлен на экспертизу. Предварительно, масса высушенного растения может составить от четырех до пяти килограммов. По словам подозреваемого, весной в теплицу завезли новую землю, а конопля выросла в ней сама. Поняв, что это запрещенное растение, он не стал его убирать, а решил использовать для личного употребления. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере, он находится под подпиской о невыезде. По статье ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское» Напомним, в Екатеринбурге задержан 28-летний местный житель, которую выращивал коноплю у себя в квартире. Полицейские изъяли 16 кустов растения и 280 грамм готового вещества. За плантацию конопли в квартире жителю Екатеринбурга грозит до 10 лет тюрьмы

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