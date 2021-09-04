Из-за урагана два села под Нижним Тагилом остались без электричества

Сильный ветер оборвал высоковольтные линии «Шайтанка-Грань» под Нижним Тагилом, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на ЕДДС. Электричество пропало в селах Николо-Павловское и Шиловка в 18.35.
В итоге без электроэнергии остались 1815 человек, в том числе 557 детей. Свет в дома уральцев вернулся только в 5.20 утра 4 сентября.
Напомним, ЕДДС Нижнего Тагила предупредила тагильчан и жителей пригорода о шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду. Предупреждение о непогоде продлится на все выходные.