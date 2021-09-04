Самокатчик сбил шестилетнего мальчика на тротуаре в Екатеринбурге

Происшествие случилось около 16 часов на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Шестилетний мальчик шёл по тротуару — с ребёнком была его мама. Женщина находится на восьмом месяце беременности. Неожиданно мальчик сделал два шага влево — в этот момент его сбил проезжавший мимо них мужчина на электросамокате. По словам матери пострадавшего, водитель ехал очень быстро. Прямо по затылку ребёнку пришёлся удар от ручки самоката, пишет «КП-Екатеринбург».