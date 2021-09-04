Цыганский посёлок в Екатеринбурге оцепил ОМОН

Цыганский посёлок в Екатеринбурге оцепил ОМОН
Цыганский посёлок в Екатеринбурге оцепил ОМОН
Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: Е1
Силовики оцепили район возле «Радуга-парка» в Екатеринбурге. Местные жители называют это место «цыганский посёлок».

Об оцеплении территории на улице Шекспира в Екатеринбурге изданию Е1 сообщили местные жители. По словам очевидцев, входы и выходы из домов перекрыты, проезд по улице перекрыт. На месте работают полицейские и бойцы ОМОНа.

В полиции данный факт подтвердили, объяснив присутствие на Шекспира своих сотрудников.

Сотрудниками полиции проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе, сообщили в ведомстве.

Жители оцеплённого района говорят, что им никак не объясняют происходящее. У всех местных берут отпечатки пальцев.

Фото:е1.ru

Напомним, 30 августа на поминках собралось около тридцати азербайджанцев. На место их сбора выезжали сотрудники полиции и ОМОН.

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Екатеринбург
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