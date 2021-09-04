Цыганский посёлок в Екатеринбурге оцепил ОМОН

Об оцеплении территории на улице Шекспира в Екатеринбурге изданию Е1 сообщили местные жители. По словам очевидцев, входы и выходы из домов перекрыты, проезд по улице перекрыт. На месте работают полицейские и бойцы ОМОНа.
В полиции данный факт подтвердили, объяснив присутствие на Шекспира своих сотрудников.
Сотрудниками полиции проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе, сообщили в ведомстве.
Жители оцеплённого района говорят, что им никак не объясняют происходящее. У всех местных берут отпечатки пальцев.
Напомним, 30 августа на поминках собралось около тридцати азербайджанцев. На место их сбора выезжали сотрудники полиции и ОМОН.