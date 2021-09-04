Умерла в больнице упавшая с колеса обозрения в Асбесте девушка

Умерла в больнице упавшая с колеса обозрения в Асбесте девушка
Умерла в больнице упавшая с колеса обозрения в Асбесте девушка
Сегодня, 17:53ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жительница Асбеста, которая сорвалась с не работавшего колеса обозрения, скончалась в больнице. Травмы у свердловчанки были несовместимы с жизнью.

Медики считают, что изначально шансов выжить у девушки было немного — высота, с которой она упала, равна приблизительно расстоянию с первого по четвертый этаж. В результате падения жительница Асбеста сильно ударилась головой об асфальт. Из-за тяжести травм пострадавшую не могли транспортировать в областную больницу — она бы не перенесла дорогу, пишет Е1.

Одновременно с этим в соцсети очевидцы выложили видео самого момента падения.

Напомним, инцидент произошёл в субботу, 4 сентября, днём. Девушка пришла на парковку к своему молодому человеку, который работал здесь сторожем. Что произошло дальше, и в какой момент свердловчанка оказалась на старом колесе обозрения, а также есть ли вина ее друга в случившемся, сейчас устанавливают правоохранители.

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