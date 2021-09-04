Устроившего ДТП на тонированном BMW екатеринбуржца нашли горожане

20-летний водитель тонированного BMW, который 28 августа спровоцировал ДТП на улице Луганская в Екатеринбурге, а затем скрылся с места аварии, был задержан.

Молодой человек при повороте не предоставил преимущество автомобилю Renault, который двигался прямо. После аварии он вышел из своей машины, стал возмущаться, а затем уехал с места аварии. По словам очевидцев, водитель BMW находился в неадекватном состоянии. После ДТП беглец оставил свою машину на улице Водоемной со скрученными номерами. Задержать его удалось спустя пять дней на съемной квартире по наводке горожан. В отношение молодого человека составлено пять административных материалов за нарушение ПДД, за каждое из них предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Скоро состоится суд, на котором водителя могут лишить прав, пишет Е1. Напомним, в Нижнем Тагиле на год лишен прав водитель, который устроил ДТП на улице Быкова вечером июля 2021 года, а затем скрылся с места аварии. Лишен прав на год скрывшийся с места ДТП в Нижнем Тагиле водитель

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter