Устроившего ДТП на тонированном BMW екатеринбуржца нашли горожане

Устроившего ДТП на тонированном BMW екатеринбуржца нашли горожане
Устроившего ДТП на тонированном BMW екатеринбуржца нашли горожане
Сегодня, 13:18ПроисшествияФото: 1MI
20-летний водитель тонированного BMW, который 28 августа спровоцировал ДТП на улице Луганская в Екатеринбурге, а затем скрылся с места аварии, был задержан.

Молодой человек при повороте не предоставил преимущество автомобилю Renault, который двигался прямо. После аварии он вышел из своей машины, стал возмущаться, а затем уехал с места аварии. По словам очевидцев, водитель BMW находился в неадекватном состоянии.

После ДТП беглец оставил свою машину на улице Водоемной со скрученными номерами. Задержать его удалось спустя пять дней на съемной квартире по наводке горожан.

В отношение молодого человека составлено пять административных материалов за нарушение ПДД, за каждое из них предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Скоро состоится суд, на котором водителя могут лишить прав, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле на год лишен прав водитель, который устроил ДТП на улице Быкова вечером июля 2021 года, а затем скрылся с места аварии.

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Екатеринбург
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