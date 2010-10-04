На шахте «Распадская» найдены тела 6 горняков

«В ходе работ по ликвидации последствий аварии 2 и 3 октября на шахте были обнаружены и подняты на поверхность тела шести человек», – сообщилив МЧС. Уже началась процедура опознания погибших шахтеров. Для установления личности необходимо провести ряд экспертиз, в том числе ДНК, сообщает «Новый регион».Общее число погибших на «Распадской» шахтеров и горноспасателей достигло74 человек. 17 горняков числятся пропавшими без вести.