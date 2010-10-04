На шахте «Распадская» найдены тела 6 горняков
4 октября 2010, 10:13ПроисшествияОльга
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На кузбасской шахте «Распадская», где в мае прогремели два взрыва метана, после откачки воды обнаружены тела шести горняков, погибших в результате этой аварии. Об этом сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области.
«В ходе работ по ликвидации последствий аварии 2 и 3 октября на шахте были обнаружены и подняты на поверхность тела шести человек», – сообщилив МЧС. Уже началась процедура опознания погибших шахтеров. Для установления личности необходимо провести ряд экспертиз, в том числе ДНК, сообщает «Новый регион».Общее число погибших на «Распадской» шахтеров и горноспасателей достигло74 человек. 17 горняков числятся пропавшими без вести.
Напомним, в ночь на 9 мая на шахте «Распадской» произошли два мощных взрыва метана с интервалом в четыре часа. Число погибших достигло 74 человек.
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