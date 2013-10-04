В Нижнетагильском РЭО ГИБДД починили оборванный сетевой кабель
4 октября 2013, 15:25Происшествияadmin3
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Как стало известно от представителей общественного движения «Тагил без ям», в Нижнем Тагиле в РЭО ГИБДД, которое, напомним, находится на Тагилстрое, накануне произошли проблемы достаточно масштабного характера.
Дело в том, что по причине обрыва сетевого кабеля до настоящего времени была прекращена работа регистрационно-экзаменационного отдела. Именно поэтому многие не могли получить водительское удостоверение.
Однако, как рассказал Бернгардт Сергей Александрович, начальник отделения пропаганды ГИБДД, сейчас отдел функционирует. Причину обрыва представитель ГИБДД озвучить не готов, это была типовая авария. «Обрыв есть обрыв».
© TagilCity.ru по материалам
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