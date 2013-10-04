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В Нижнетагильском РЭО ГИБДД починили оборванный сетевой кабель
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнетагильском РЭО ГИБДД починили оборванный сетевой кабель

4 октября 2013, 15:25Происшествияadmin3
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