Компания молодых людей в Лесном до смерти запинала 34-летнего мужчину

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28 сентября в Лесном молодые люди избили 34-летнего мужчину. Пострадавший умер от полученных травм.
Конфликт между 34-летним местным жителем и молодыми людьми произошел в одном из общежитий города из-за сигарет. Компания парней запинала ногами мужчину. Как передает «Открытый Лесной», молодые люди не остановились даже, когда он потерял сознание.
От полученных травм мужчина умер в медучреждении. Подозреваемые в нападении. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 19-20 лет.
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