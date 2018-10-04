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Компания молодых людей в Лесном до смерти запинала 34-летнего мужчину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Recreation people vacation cigarette hand 5035

Компания молодых людей в Лесном до смерти запинала 34-летнего мужчину

Сегодня, 06:00Происшествия
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